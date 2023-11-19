Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Але в іншому італієць задоволений.

Півзахисник збірної Італії Жоржиньо висловився стосовно нереалізованого ним пенальті в минулому матчі кваліфікації до Євро-2024 проти Північної Македонії (5:2).

"Сумно через нереалізований пенальті, але я радий перемозі нашої збірної, а також її результативності, яка мала велике для нас значення. Рухаємось до наступної гри. Вперед, Італія!", — написав у своєму профілі Instagram Жоржиньо.

Жоржиньо цього сезону зіграв за Арсенал 14 матчів, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, вирішальний матч відбору до Євро-2024 між збірними України та Італії відбудеться 20 листопада о 21:45 за київським часом. Для прямого виходу в фінальну частину чемпіоната Європи, команді Сергія Реброва потрібна лише перемога.