Англія

Футболіст може покинути лондонський клуб на правах вільного агента.

Італійський опорний півзахисник Жоржиньйо є частиною колективу лондонського Арсеналу з кінця січня 2023 року, коли перейшов із Челсі за 11,3 млн євро.

Оскільки контракт досвідчений футболіст із "канонірами" підписав короткостроковий, то й не дивно, що вже перед прийдешнім зимовим трансферним вікном почались розмови щодо його можливої зміни місця роботи. Тим паче, що його угода з клубом розрахована до кінця поточного сезону.

Як заявляє агент бразильського опорника Жоао Сантос, перемовини про продовження контракту тривають, але вони зайшли у глухий кут.

"Усе зайшло в глухий кут. Ми подумаємо про цю ситуацію після лютого. Пріоритет для нас – залишитися в лондонському Арсеналі.

Однак Італія завжди в наших серцях, тому ніколи не кажи "ніколи". Якщо знайдеться італійська команда, якій потрібен Жоржиньо, і ця команда буде підходити його ігровим характеристикам, то ми розглянемо такий варіант.

При цьому футбольні якості Жоржиньо унікальні й потрібні всім клубам світу. Коли якомусь тренеру будуть потрібні його вміння, він зателефонує Жоржиньо", - цитує Сантоса Sportskeeda.

У цьому сезоні Жоржиньйо відіграв 14 матчів (725 голів).