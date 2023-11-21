Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Легендарний італієць висловився щодо скандального епізоду.

Голова делегації збірної Італії Джанлуїджі Буффон висловився після матчу відбору до чемпіонату Європи між Україною та "Скуадра адзуррою" (0:0).

"Гравці збірної Італії не дали привід засумніватись у тому, що вони гідні права зіграти на Євро-2024. За цю команду завжди виступають лише ті футболісти, які готові віддати все заради успіху. У цьому матчі гравці віддали всі сили. І нехай не вдалося перемогти, але ми продемонстрували характер.

Пенальті? Я не бачив того епізоду, все сталося далеко від мене. Але суддя не надто добре відпрацював цей матч. Він помилявся в обидві сторони та дозволяв гравцям діяти надто грубо.

Немає сенсу обговорювати те, що могло статися. Тепер ми підемо на Євро-2024, щоб захистити титул", — розповів Джанлуїджі Буффон в коментарі Tutto Mercato.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Італія.