Англія

Лондонці встановили на гравця новий цінник.

Челсі все ще прагне продати бельгійського центрального нападника Ромелу Лукаку і хоче отримати за нього понад 40 мільйонів євро, повідомляє видання Evening Standard.

Як стало відомо раніше, Рома, в якій 30-річний гравець перебуває на правах оренди, планує викупити його. У Римі задоволені формою бельгійця. За даними Evening Standard, Челсі встановив на гравця цінник у розмірі 37 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 42,5 млн євро).

Римляни можуть бути готові до такого придбання, якщо Лукаку і надалі перебуватиме у такій хорошій формі, як зараз. У цьому сезоні нападник вже взяв участь у 14 матчах "вовків" у всіх турнірах, відзначившись 9 голами.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью підтримав би повноцінний трансфер бельгійця, але його майбутнє у клубі поки що оповите невідомістю.