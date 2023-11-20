Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Бельгійський форвард оформив покер у матчі проти Азербайджану.

Вчора, 20 листопада, збірна Бельгії розгромила Азербайджан у матчі відбірного циклу Євро-2024 (5:0).

У цьому матчі взяв участь бельгійський нападник Ромелу Лукаку, який оформив покер, забивши чотири м'ячі у ворота суперника.

За інформацією прес-служби УЄФА, Лукаку став новим рекордсменом відбіркових кампаній чемпіонатів Європи, забивши 14 голів.

До цього рекорд між собою ділили Девід Хілі та Роберт Левандовські у відборах Євро-2008 та Євро-2016 відповідно.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бельгія – Азербайджан.