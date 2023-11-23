Англія

Португалець міг опинитись на Близькому Сході.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва зізнався, що влітку отримував пропозиції від клубів з Саудівської Аравії.

"Я б збрехав, якби сказав, що не обдумував пропозиції з Саудівської Аравії. Але я вирішив залишитися через півфінал Ліги чемпіонів 2022/23. Стадіон шаленів після того, як я забив Реалу, це мене вразило. Я не хотів відмовлятися від цих емоцій", — приводить слова португальця журналіст Фабріціо Романо з посиланням на RTP.

Цього сезону він провів 11 матчів та зробив 3 результативних дії.

Раніше Гвардіола зізнався, що клуб боявся втратити Бернарду Сілву влітку.