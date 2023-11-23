Україна

Деталі та терміни відновлення захисника житомирського Полісся.

Захисник житомирського Полісся Євген Морозко зазнав ушкодження у матчі 14 туру Української Прем’єр-Ліги. Після обстеження у Євгена виявлено складнішу травму, яка потребувала операції. Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Під час матчу з Металістом 1925 Євгеній Морозко зазнав ушкодження, а саме вивиху плечового суглоба. Вивих було вправлено, втім після проведення МРТ було виявлено пошкодження передньої суглобової губи даного суглоба.Травма такого роду у спортсменів потребує оперативного лікування. В середу, 22 листопада, було проведено оперативне втручання. Стан Євгена наразі в нормі, орієнтовний термін відновлення — 2,5 місяці", - прокоментував травму захисника Полісся лікар команди Вадим Попов.

Сам Євген прокоментував свій стан одразу ж після операції 22 листопада.

"Стан нормальний, як це може бути після операції. Щойно прокинувся від наркозу, руку поки не відчуваю. Я вже налаштований на відновлення і, звісно, хочеться якомога швидше тренуватись. Це був важкий вивих, на відновлення може піти до трьох місяців. Але для мене це лише цифри. Я зроблю усе можливе, щоб повернутись. Зараз я три тижні проведу в бандажі, потім реабілітація. Отже, відпустку я проведу в тренажерному залі", - розповів в середу одразу після операції Євген Морозко.