Англія

Алжирець може поповнити склад "синіх".

Захисник Вулвергемптона Раян Аїт-Нурі може змінити клубну прописку, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, Челсі алжирця до свого списку потенційних цілей на 2024 рік. Футболіст встиг зарекомендувати себе як один із найкращих молодих лівих захисників в АПЛ.

Джерела, близькі до ситуації, повідомляють, що “сині” стежать за гравцем, тому що вони готуються до потенційної зміни лівого захисника наступного року. Ціль підписання - зберегти глибину позиції.

Раніше повідомлялось, що Нкунку відновився від тривалого пошкодження.