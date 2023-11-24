Англія

Англієць вразив нідерландського наставника.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг вважає, що захисник команди Гаррі Магвайр в цьому сезоні додав в ігрових компонентах та посадив на лавку Рафаеля Варана.

"Гаррі Магвайр скористався своїм шансом. Ми говорили про травмованих гравців, він скористався своїм шансом, коли не було Рафи Варана.

Є внутрішня конкуренція, яка є нормальною для великих клубів. Коли з’являється ваш шанс, ви повинні скористатися ним, а інші повинні боротися, щоб повернутися", — сказав тен Гаг.

У цьому сезоні Гаррі Магвайр зіграв за МЮ 11 матчів, відзначившись однією гольовою передачею та одним голом.