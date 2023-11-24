Франція

Португалець вразив іспанського наставника.

Головний тренер ПСЖпрокоментував повноцінний трансфер нападника Гонсалу Рамуша із Бенфіки.

"Це дуже хороша новина, яка мене тішить. Рамуш – майбутнє клубу, це чудовий футболіст, здатний урізноманітнити нашу гру. Я дуже радий, що ми активували опцію викупу", – заявив Енріке.

Сума трансферу оцінюється в 65 мільйонів євро, а ще 15 млн євро передбачено у якості бонусів.

Нинішнього сезону Рамуш провів 15 поєдинків, у яких забив два м'ячі.