Португалець вразив іспанського наставника.
ЛУЇС ЕНРІКЕ, GETTY IMAGES
24 листопада 2023, 07:21
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке
прокоментував повноцінний трансфер
нападника Гонсалу Рамуша із Бенфіки.
"Це дуже хороша новина, яка мене тішить. Рамуш – майбутнє клубу, це чудовий футболіст, здатний урізноманітнити нашу гру. Я дуже радий, що ми активували опцію викупу", – заявив Енріке.
Сума трансферу оцінюється в 65 мільйонів євро, а ще 15 млн євро передбачено у якості бонусів.
Нинішнього сезону Рамуш провів 15 поєдинків, у яких забив два м'ячі.