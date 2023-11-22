У "шпор" проблеми із законністю підписання Джермейна Дефо у 2008 році.
АНГЕ ПОСТЕКОГЛУ, GETTY IMAGES
22 листопада 2023, 13:03
Футбольна асоціація Англії має намір позбавити 10 очок Тоттенгем через трансфер Джермейна Дефо у Портсмут, який відбувся у 2008 році, повідомляє The Times.
За інформацією джерела, 15 років тому Тоттенгем продав Дефо в Портсмут за € 8,5 млн, і в процесі переговорів цього трансферу "шпори" залучили неліцензованого агента Мітчелла Томаса. У тому ж році Футбольна асоціація Англії заборонила участь неліцензованих агентів у трансферах.
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Також президент Тоттенгема Даніель Леві найняв агента Стюарта Пітерса, який мав ліцензію. Але при цьому він не мав готового контракту за правилами ФА.
ФА стало відомо про порушення, однак у січні 2010 року було прийняте рішення не застосовувати жодних санкцій щодо лондонського клубу. Але що парадоксально, того ж року ФА зняла з Лутона 10 очок за аналогічні порушення.
Нагадаємо, Евертон покараний втратою 10 очок за порушення правил фінансового фейр-плей.