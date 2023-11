Футбольна асоціація Англії має намір позбавити 10 очок Тоттенгем через трансфер Джермейна Дефо у Портсмут, який відбувся у 2008 році, повідомляє The Times.

За інформацією джерела, 15 років тому Тоттенгем продав Дефо в Портсмут за € 8,5 млн, і в процесі переговорів цього трансферу "шпори" залучили неліцензованого агента Мітчелла Томаса. У тому ж році Футбольна асоціація Англії заборонила участь неліцензованих агентів у трансферах.

Також президент Тоттенгема Даніель Леві найняв агента Стюарта Пітерса, який мав ліцензію. Але при цьому він не мав готового контракту за правилами ФА.

EXCLUSIVE 🔺: Spurs and Defoe appeared to break agent rules — but FA did nothing