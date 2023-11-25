Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував поразку своєї команди у грі проти Ньюкасла.

"Наша найгірша гра цього сезону. На трибунах було важко перебувати.

Ми не маємо права нарікати на результат. Ми з самого початку не могли читати гру. Ми не грали так, як повинні, діяли недостатньо інтенсивно та енергійно. За рахунку 1:1 ми мали змогу змусити суперника відходити глибоко назад, але для Ньюкасла все складалося надто легко. Ось чому я засмучений нашою грою.

Ми маємо молоду команду, якій потрібні такі ситуації для розвитку. Ми вирушимо в готель і проведемо тренування з ранку, вихідного не буде", — наводить слова Почеттіно ВВС.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ньюкасл — Челсі.