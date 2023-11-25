Наставник дав свій коментар.
МАУРІСІО ПОЧЕТТІНО, GETTY IMAGES
25 листопада 2023, 20:53
Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував поразку своєї команди у грі проти Ньюкасла.
"Наша найгірша гра цього сезону. На трибунах було важко перебувати.
Ми не маємо права нарікати на результат. Ми з самого початку не могли читати гру. Ми не грали так, як повинні, діяли недостатньо інтенсивно та енергійно. За рахунку 1:1 ми мали змогу змусити суперника відходити глибоко назад, але для Ньюкасла все складалося надто легко. Ось чому я засмучений нашою грою.
Ми маємо молоду команду, якій потрібні такі ситуації для розвитку. Ми вирушимо в готель і проведемо тренування з ранку, вихідного не буде", — наводить слова Почеттіно ВВС.
На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ньюкасл — Челсі.