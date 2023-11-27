Клуб може підсилити свій склад.
Самуель Ліно - Getty Images
27 листопада 2023, 16:37
Ньюкасл хоче підписати Самуеля Ліно — повідомляє Todofichajes.
Атлетіко вирішив орендувати Ліно у Валенсії на сезон-2022/23. Після того, як він забив шість голів і зіграв в усіз 38 іграх Ла Ліги у складі левантійців, він починає грати непогану роль у Мадриді.
Однак Ньюкасл із зростаючим інтересом стежить за ситуацією напередодні наступного трансферного вікна.
Колетив прагне посилити позицію лівого захисника, і Ліно може стати варіантом для Едді Гау.
Атлетіко активно не намагається продати Самуеля, оскільки 23-річний гравець має контракт із клубом до 2027 року.