Ньюкасл хоче підписати Самуеля Ліно — повідомляє Todofichajes

Атлетіко вирішив орендувати Ліно у Валенсії на сезон-2022/23. Після того, як він забив шість голів і зіграв в усіз 38 іграх Ла Ліги у складі левантійців, він починає грати непогану роль у Мадриді. 

Однак Ньюкасл із зростаючим інтересом стежить за ситуацією напередодні наступного трансферного вікна. 

Колетив прагне посилити позицію лівого захисника, і Ліно може стати варіантом для Едді Гау. 

Атлетіко активно не намагається продати Самуеля, оскільки 23-річний гравець має контракт із клубом до 2027 року. 