Англія

Клуб може підсилити свій склад.

Ньюкасл хоче підписати Самуеля Ліно — повідомляє Todofichajes.

Атлетіко вирішив орендувати Ліно у Валенсії на сезон-2022/23. Після того, як він забив шість голів і зіграв в усіз 38 іграх Ла Ліги у складі левантійців, він починає грати непогану роль у Мадриді.

Однак Ньюкасл із зростаючим інтересом стежить за ситуацією напередодні наступного трансферного вікна.

Колетив прагне посилити позицію лівого захисника, і Ліно може стати варіантом для Едді Гау.

Атлетіко активно не намагається продати Самуеля, оскільки 23-річний гравець має контракт із клубом до 2027 року.