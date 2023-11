Англійська Прем'єр-ліга назвала гравців, які можуть виграти приз найкращий гол листопада.

Серед претендентів є українець Олександр Зінченко.

Також до списку увійшли:

Your November GOTM nominees are here!



From acrobatic efforts to vicious volleys, who gets your vote for @premierleague x @Budweiser Goal of the Month❓ pic.twitter.com/2jks5yTukx