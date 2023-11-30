Англійська Прем'єр-ліга назвала гравців, які можуть виграти приз найкращий гол листопада.

Серед претендентів є українець Олександр Зінченко.

Також до списку увійшли:

  • Мохаммед Кудус (Вест Гем)
  • Кемерон Арчер (Шеффілд Юнайтед)
  • Пабло Сарабія (Вулвергемптон)
  • Симон Адінгра (Брайтон)
  • Рахім Стерлінг (Челсі)
  • Майкл Олісе (Крістал Пелес)
  • Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
Раніше повідомлялося, що Тен Гаг претендує на звання тренера місяця в АПЛ.