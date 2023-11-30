Англія 30 листопада 2023, 15:59 Зінченко претендує на найкращий гол місяця в АПЛ Однак він зіткнеться із серйозною конкуренцією. ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО, GETTY IMAGES 30 листопада 2023, 15:59 Англійська Прем'єр-ліга назвала гравців, які можуть виграти приз найкращий гол листопада. Серед претендентів є українець Олександр Зінченко. Також до списку увійшли: Мохаммед Кудус (Вест Гем) Кемерон Арчер (Шеффілд Юнайтед) Пабло Сарабія (Вулвергемптон) Симон Адінгра (Брайтон) Рахім Стерлінг (Челсі) Майкл Олісе (Крістал Пелес) Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед). Your November GOTM nominees are here! From acrobatic efforts to vicious volleys, who gets your vote for @premierleague x @Budweiser Goal of the Month❓ pic.twitter.com/2jks5yTukx — Budweiser Football (@budfootball) November 30, 2023 Тен Гаг претендує на звання тренера місяця в АПЛ. Люди Олександр Зінченко Команди Арсенал Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте