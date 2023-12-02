Англія

Власник клубу із Лондону поділився думками щодо його розвитку.

Тодд Боелі розповів про перспективи лондонського Челсі - цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Ми хочемо продовжувати розвивати успіх, якого клуб досягав роками. Наша мантра не змінилася з того дня, як ми стали власниками футбольного клубу Челсі.

Ми хочемо перемогти разом і зробити так, щоб ви пишалися нашими виступами в усіх турнірах".

Тодд Боелі придбав англійський клуб весною 2022 року.

Новий власник встиг інвестувати великі кошти на трансфери, проте команда поки що не змогла здобути трофею та покращити гру.