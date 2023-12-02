Власник клубу із Лондону поділився думками щодо його розвитку.
Тодд Боелі - Getty Images
02 грудня 2023, 18:36
Тодд Боелі розповів про перспективи лондонського Челсі - цитує інсайдер Фабріціо Романо.
"Ми хочемо продовжувати розвивати успіх, якого клуб досягав роками. Наша мантра не змінилася з того дня, як ми стали власниками футбольного клубу Челсі.
Ми хочемо перемогти разом і зробити так, щоб ви пишалися нашими виступами в усіх турнірах".
Тодд Боелі придбав англійський клуб весною 2022 року.
Новий власник встиг інвестувати великі кошти на трансфери, проте команда поки що не змогла здобути трофею та покращити гру.