Англія

Наставник дав свій коментар.

У напруженому матчі 14-го туру АПЛ Челсі на своєму полі зумів обіграти Брайтон. Коментар після гри дав головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно.

"Це дуже важлива перемога, тому що після жаху з Ньюкаслом ми повинні були показати себе та відповісти на ту поразку. Після червоної картки в перерві я сказав гравцям, що це чудова можливість для нас показати, що ми справжня команда.

Ми грали чудово, ми навіть забили ще один гол та виграли матч. Ми задоволені і повинні використовувати подібні звитяги задля підвищення впевненості в собі", — наводить слова Почеттіно BBC.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Челсі — Брайтон.