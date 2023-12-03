Англія

Нападник дуже стисло прокоментував ситуацію.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд у соцмережі Twitter висловився щодо суперечливого рішення головного арбітра поєдинку манкуніанців проти Тоттенгема Саймона Гупера.

Манчестер Сіті — Тоттенгем 3:3 Відео голів та огляд матчу 03.12.2023

Наприкінці зустрічі, вже у компенсований час, Гупер ухвалив два суперечливих рішення. Спочатку він зупинив гру через порушення правил на Голанді, коли той вивів Гріліша майже віч-на-віч із Вікаріо, а потім не побачив фолу на Аканджі у штрафному "шпор".

Норвезький нападник коротко прокоментував перший згаданий епізод:

Варто зазначити, що на рахунку Гупера у цьому сезоні вже були інші досить суперечливі рішення, за які суддівському корпусу АПЛ довелося вибачатися: