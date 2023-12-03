Нападник дуже стисло прокоментував ситуацію.
Ерлінг Голанд у матчі Манчестер Сіті - Тоттенгем, Getty Images
03 грудня 2023, 22:02
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд у соцмережі Twitter висловився щодо суперечливого рішення головного арбітра поєдинку манкуніанців проти Тоттенгема Саймона Гупера.
Манчестер Сіті — Тоттенгем 3:3 Відео голів та огляд матчу 03.12.2023
Наприкінці зустрічі, вже у компенсований час, Гупер ухвалив два суперечливих рішення. Спочатку він зупинив гру через порушення правил на Голанді, коли той вивів Гріліша майже віч-на-віч із Вікаріо, а потім не побачив фолу на Аканджі у штрафному "шпор".
Норвезький нападник коротко прокоментував перший згаданий епізод:
Варто зазначити, що на рахунку Гупера у цьому сезоні вже були інші досить суперечливі рішення, за які суддівському корпусу АПЛ довелося вибачатися: