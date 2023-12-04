Англія

"Сороки" хочуть посилити центр поля.

Ньюкасл веде перемовини з Манчестер Сіті, щодо трансферу Калвіна Філліпса. Таку інформацію надає 90min.com.

Перехід планується на зимове трансферне вікно. Ньюкасл насамперед зацікавлений у оренді англійського півзахисника до кінця сезону 2023/24. У команди Едді Гау виникла гостра потреба у центральному півзахиснику після дискваліфікації італійця Сандро Тоналі.

Зазначається, що Філліпс не входить до планів тренерського штабу "містян".

Діючий контракт англійця з манчестерським клубом діє до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 28 млн. євро.

Цього сезону, Калвін Філліпс зіграв за "Сіті" вісім неповних матчів, не відзначившись результативними діями.