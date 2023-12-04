Англія

В усьому винен стиль управління гравцями.

У Еріка тен Гага проблема у комунікації з футболістами, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, через стиль управління голландця він втратив підтримку майже половини роздягальні МЮ.

Також гравці вважають, що на тренуваннях надто багато бігової роботи.

Нагадаємо, що тен Гаг очолює Манчестер Юнайтед із літа минулого року.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед оголосить про угоду між Реткліффом та Глейзерами на початку наступного тижня.