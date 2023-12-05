Англія

45-річний фахівець залишився без роботи, залишивши клуб із Чемпіоншипу.

Свонсі на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Майкла Даффа.

Причиною звільнення 45-річного фахівця із Північної Ірландії стали незадовільні результати команди в останніх матчах.

Дафф очолив "лебедів" влітку цього року. Під його керівництвом Свонсі провів 19 матчів у Чемпіоншипі і набрав 21 очко, що вистачає лише для 18 місця в турнірній таблиці. Також команда вилетіла із Кубка Англії.

Свонсі не може виграти вже протягом п'яти зустрічей поспіль, а наступна гра запланована на 9 грудня. Суперником буде Ротергем.

Нагадаємо, за Свонсі виступає український нападник Микола Кухаревич, який зараз перебуває у лазареті.