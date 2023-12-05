Англія

Англійський спеціаліст раніше допоміг клубу опинитися в АПЛ.

Власник Шеффілд Юнайтед принц Абдулла підтвердив, що Кріс Вайлдер повернеться на посаду головного тренера клубу, повідомляє портал talkSPORT.

Принц Абдулла зазначив, що 56-річний англійський спеціаліст дуже оптимістично налаштований щодо виживання в АПЛ у цьому сезоні, хоч і не думає, що це легко.

"Кріс — це практично честь клубу, він є частиною історії Шеффілд Юнайтед. Одна річ, яку я завжди люблю робити, не лише у футболі, але й у всьому своєму бізнесі, це підтримувати добрі стосунки з моїми колишніми співробітниками, незалежно від того, чим це закінчилося. Зрештою, ми всі захоплені тим, що робимо, і віримо, що Кріс — правильна людина для цієї роботи", — сказав він.

Зазначимо, що Вайлдер очолював Шеффілд Юнайтед з травня 2016 року до березня 2021-го (протягом 227 матчів). Він допоміг клубу піднятися з третього англійського дивізіону до Прем'єр-ліги.

Попереднім місцем роботи спеціаліста був Вотфорд, в якому він затримався всього на 11 матчів (з березня 2023-го до травня 2023-го).

Станом на зараз, у клубі вже оголосили про звільнення Пола Гекінгботтома.