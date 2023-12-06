Англія

Чергова травма футболіста через надмірні навантаження.

Напередодні в гостьовому матчі п’ятнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги лондонський Арсенал обіграв Лутон Таун.

Лутон Таун — Арсенал 3:4 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Цей матч через, як виявилось згодом, через травму був змушений пропустити фланговий захисник "канонірів" Такехіро Томіясу.

Японець не зміг завершити гру проти Вулвергемптона минулими вихідними та був замінений на 79 хвилині, тоді як Мікель Артета після завершення матчу проти Лутона розповів про висновок лікарів із приводу пошкодження в футболіста його команди.

"Ми зробили сканування, і маємо для вас не дуже хороші новини. У Томіясу травма литки, і він перебуватиме поза грою на деякий час", — заявив іспанський фахівець.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що період відновлення Такехіро сягатиме від 4 до 6 тижнів, що унеможливлює його появу на полі до завершення календарного 2023 року.

На рахунку японця цього сезону 19 матчів, один гол та три гольові передачі.