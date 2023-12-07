Англія

Коментар тренера після гри з чемпіоном Англії.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері прокоментував перемогу над Манчестер Сіті (1:0) у 15-му турі АПЛ.

"Ми добре зіграли в захисті, високо пресингували й намагалися бути агресивними, але нам ще є над чим попрацювати до гри проти Арсеналу. Звичайно, воротар врятував нас 1-2 сейвами, через це ми почувалися комфортніше і наші вболівальники гнали нас вперед.

Коли ти граєш проти Манчестер Сіті, ти повинен використовувати свої моменти і намагатися контролювати гру. Ми створили моменти, але це був дуже важкий матч.

Леон Бейлі — дуже хороший гравець. Сьогодні він провів чудовий матч, і я хочу, щоб він зробив те ж саме в суботу. Він намагається допомагати команді, і завдяки своїм навичкам і рівню гри він дуже важливий гравець для нас.

Ми збираємося зосередитися на домашній грі з Арсеналом. Ми відчуваємо себе сильними завдяки нашим вболівальникам, але сюди приїжджають лідери. Ми повинні порадіти, але недовго, оскільки на нас очікує гра в суботу", — сказав Емері.

Астон Вілла — Манчестер Сіті 1:0 Відео гола та огляд матчу АПЛ