Англія

Команда набрала непогану форму в чемпіонаті Англії.

Автор дубля у ворота Челсі Скотт Мактоміней прокоментував перемогу манкуніанців (2:1) у 15-му турі АПЛ.

"Мені завжди подобається грати у штрафному майданчику, і я міг зробити хет-трик, якби діяв холоднокровніше, коли мав момент.

Нам просто потрібно йти від матчу до матчу. У вихідні на нас чекає Борнмут, йтимемо крок за кроком. Нам не можна піддаватися ейфорії лише тому, що сьогодні ми грали добре", – сказав хавбек Манчестер Юнайтед.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Челсі.