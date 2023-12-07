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Звіт від VBET Україна.

Організатор азартних ігор VBET Україна в рамках власної благодійної ініціативи WeCareFund надав благодійну допомогу двом фондам для закупівлі медикаментів та реабілітаційного обладнання.

Благодійний фонд "Україна у Вогні" отримав кошти у розмірі 200 тис. грн для закупівлі візків для пацієнтів, які проходять реабілітацію та лікування в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів, який знаходиться у Київській області, та у Старокостянтинівській багатопрофільній лікарні (Хмельницька область).

Благодійний фонд "Згуртовані" цьогоріч отримав від VBET Україна ще один благодійний транш у розмірі 300 тис. грн для закупівлі турнікетів, бандажів та протиопікових пов’язок.

WeCareFund від VBET Україна допомагає партнерам у розв’язанні гуманітарних проблем населення. На благодійність було закумульовано понад 19 млн грн. У своїй соціальній роботі VBET Україна концентрується на напрямках: підтримка цивільного населення, медична реабілітація, відновлення спортивної інфраструктури.