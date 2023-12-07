Англія

Керівництво клубу незадоволене останніми результатами команди.

Ноттінгем Форест незабаром може попрощатися з головним тренером Стівом Купером. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "лісників" незадоволене останніми результатами команди в англійській Прем'єр-лізі.

В останніх п'яти матчах Ноттінгем Форест лише раз виграв та чотири рази програв. При цьому в останній грі був розгром від Фулгема (0:5).

Після 15 турів Ноттінгем Форест набрав 13 очок і посідає 16 місце у турнірній таблиці АПЛ. Свій наступний матч "лісники" проведуть проти Вулвергемптона. Гра відбудеться 9 грудня.