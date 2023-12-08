Англія

Наставник "шпор" поділився своїми думками після гри з Вест Гемом.

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу прокоментував поразку своєї команди у матчі АПЛ проти Вест Гема (1:2).

"Якщо ви домінуєте у футбольному матчі, вам потрібно перетворити це на щось значуще, а ми цього не зробили. Нам не вистачило впевненості у своїх шансах, і ми пропустили два нескладні голи.

У нас було багато моментів, можливо, наших найкращих у другому таймі. Але треба віддати належне Вест Гему, який завжди тримамається.

Ви хочете бути в такому становищі, коли, домінуючи у матчах, ви перетворюєте це на перемоги. Ми цього не зробили, і це не вперше. Ми підвели себе, хоча мали з комфортом перемагати.

Проблеми є, але шкодувати себе недобре. Нам як команді ще доведеться пройти довгий шлях, і ця поразка показує це", — наводить слова Постекоглу ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Тоттенгем — Вест Гем.