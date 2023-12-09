Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 9 грудня 2023 року, 17:00.
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09 грудня 2023, 20:57
У рамках 16-го туру АПЛ Брайтон на своєму полі приймав Бернлі.
Команди обмінялися голами, але переможця виявити не зуміли — 1:1.
Огляд матчу:
Брайтон – Бернлі 1:1
Голи: Адінгра (77) — Одобер (45).
Брайтон: Вербрюгген — Мілнер (Гіншелвуд, 59), Данк (Буонанотте, 85), ван Геке, Балеба (Ігор, 59) — Гросс, Дауд (Гілмор, 46) — Адінгра, Лаллана (Мітома, 46), Педро — Фергюсон.
Бернлі: Траффорд — Вітіньйо, О'Ши, Байєр, Тейлор — Одобер (Трезор, 78), Берге, Браунхілл, Гудмундсон (Рамзі, 58, Робертс, 79) — Родрігес (Редмонд, 78), Амдуні (Екдаль, 82).
Попередження: О'Ши (14), Тейлор (66), Одобер (72), Редмонд (86).