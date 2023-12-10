Англія

Манчестер Сіті залишився без основного нападника.

Нападник Ман Сіті Ерлінг Голанд пропустить недільний матч 16-го туру АПЛ проти Лутона. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орштейн.

Причини відсутності норвезького нападника наразі невідомі.

Нагадаємо, що Ерлінг Голанд з 14-ма голами очолює бомбардирські перегони в АПЛ. Він на три м'ячі випереджає Салаха.

Додамо, що Манчестер Сіті вже чотири матчі поспіль не може перемогти в АПЛ. В минулому турі вони поступились Астон Віллі.

Матч Лутон — Ман Сіті стартує сьогодні о 16:00.