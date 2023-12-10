Манчестер Сіті залишився без основного нападника.
ЕРЛІНГ ГОЛАНД, GETTY IMAGES
10 грудня 2023, 14:30
Нападник Ман Сіті Ерлінг Голанд пропустить недільний матч 16-го туру АПЛ проти Лутона. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орштейн.
Причини відсутності норвезького нападника наразі невідомі.
Нагадаємо, що Ерлінг Голанд з 14-ма голами очолює бомбардирські перегони в АПЛ. Він на три м'ячі випереджає Салаха.
Додамо, що Манчестер Сіті вже чотири матчі поспіль не може перемогти в АПЛ. В минулому турі вони поступились Астон Віллі.
Матч Лутон — Ман Сіті стартує сьогодні о 16:00.