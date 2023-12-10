Іспанія

Коуч підтримав нападника.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне висловився про невдалу серію форварда Альваро Морати, який не може забити гол протягом чотирьох ігор поспіль.

"Альваро багато працює на команду і команда має віддячити йому. В останньому матчі він мав лише один гарний момент забити гол. Цього замало.

Отже, ми повинні працювати над тим, щоб створювати більше гостроти біля чужої брами", – наводить слова Дієго Сімеоне Marca.

Сьогодні Атлетіко вдома зіграє з Альмерією, початок матчу — о 15:00.