Коуч підтримав нападника.
ЧОЛО, GETTY IMAGES
10 грудня 2023, 13:55
Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне висловився про невдалу серію форварда Альваро Морати, який не може забити гол протягом чотирьох ігор поспіль.
"Альваро багато працює на команду і команда має віддячити йому. В останньому матчі він мав лише один гарний момент забити гол. Цього замало.
Отже, ми повинні працювати над тим, щоб створювати більше гостроти біля чужої брами", – наводить слова Дієго Сімеоне Marca.
Сьогодні Атлетіко вдома зіграє з Альмерією, початок матчу — о 15:00.