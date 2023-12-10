Думка тренера "блаугранас".
ХАВІ, GETTY IMAGES
10 грудня 2023, 17:06
Головний тренер Барселони Хаві похвалив Віктора Циганкова напередодні матчу з Жироною у чемпіонаті Іспанії.
"Мічел Санчес є чудовим тренером і має філософію, подібну до нашої. Вони хочуть бути головними героями з м’ячем і дуже динамічні. Вони мають впевненість, що вражає. Треба відзначити їхню роботу.
Рівень Жирони з Савіньйо, Циганковим та іншими гравцями дуже високий", — заявив Хаві.
Матч Барселона — Жирона відбудетеся 10 грудня, о 22:00.