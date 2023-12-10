Англія

Завершився ще один поєдинок 16 туру чемпіонату Англії.

У рамках шістнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Фулгем приймав Вест Гем на Крейвен Коттедж у Лондоні.

Ще у першому таймі "дачники" встигли сформувати дуже комфортну для себе перевагу аж у три м'ячі. У другій половині поєдинку їм вдалося збільшити різницю голів до п'яти завдяки голам Вілсона та Вінісіуса, які вийшли на поле з лави запасних.

Завдяки цій перемозі Фулгем завершить тур на 10-й сходинці турнірної таблиці АПЛ, якраз за Вест Гемом, який займає 9-те місце, маючи відрив у 3 очки.

Фулгем — Вест Гем 5:0

Голи: Хіменес, 22, Вілліан, 31, Адарабіойо, 40, Вілсон, 60, Вінісіус, 89

Попередження: Палінья, 45+1, Балло-Туре, 75 — Крессвелл, 18

Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Бессі, Робінсон (Балло-Туре, 72) — Палінья (Рід, 80), Керні — Івобі (Де Кордова-Рід, 80), Перейра, Вілліан (Вілсон, 46) — Хіменес (Вінісіус, 72)

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Зума (Огбонна, 64), Агерд, Крессвелл (Мавропанос, 46) — Соучек, Ворд-Праус, Форнальс (Емерсон, 46) — Кудус (Мубама, 64), Боуен, Пакета (Бенрахма, 65)