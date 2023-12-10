Завершився ще один поєдинок 16 туру чемпіонату Англії.
Лутон Таун - Манчестер Сіті, Getty Images
10 грудня 2023, 18:06
У рамках шістнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Лутон Таун приймав Манчестер Сіті на Кенілворт Роуд.
Манкуніанці несподівано програли у першому таймі через пізній гол Адебайо, але у другій половині зустрічі зуміли розібратися зі своїм опонентом. Голи Сілви та Гріліша протягом кількох хвилин стали вирішальними у поєдинку.
Лутон Таун — Манчестер Сіті 1:2
Голи: Адебайо, 45+2 — Сілва, 62, Гріліш, 65
Попередження: Накамба, 58, Дауті, 78 — Родрі, 73
Лутон Таун: Камінські — Менгі, Лок'єр (Кларк, 90), Белл — Дауті, Накамба (Локонга, 72), Барклі, Джайлс (Чонг, 84) — Таунсенд (Морріс, 72), Адебайо, Браун
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол (Стоунз, 69) — Родрі, Ковачич (Нунеш, 83) — Сілва, Фоден (Аканджі, 90+3), Гріліш — Альварес