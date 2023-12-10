Англія

Проте старання українця не підтримали його партнери.

У рамках шістнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на своєму полі приймав Челсі.

Господарі здолали гостей, відправивши до їхніх воріт два голи.

У цьому поєдинку Михайло Мудрик створив п'ять ключових моментів, зробив чотири успішні обводки з шести — більше ніж будь-який інший гравець Евертона або Челсі.

Крім того, Мудрик створив більше моментів, ніж увесь Евертон. Проте "сині" не зуміли вразити ворота "ірисок".

На Football.ua доступний огляд матчу Евертон — Челсі.