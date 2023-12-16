Для "міщан" це був провальний трансфер за 49 мільйонів євро.
Калвін Філліпс, Getty Images
16 грудня 2023, 14:50
Півзахисник Манчестер Сіті Калвін Філліпс залишить склад команди в зимове трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, 28-річний англієць не вписується в плани головного тренера Хосепа Гвардіоли, який раніше заявляв, що це питання не вирішене.
Також поки не уточнюється, чи це буде повноцінний трансфер чи орендна угода.
Нагадаємо, Філліпс перебрався до Сіті з Лідса за 49 мільйонів євро минулого року.
Цього сезону Калвін провів дев'ять поєдинків, у яких забив один гол, відігравши на полі 306 хвилин.