Англія

Для "міщан" це був провальний трансфер за 49 мільйонів євро.

Півзахисник Манчестер Сіті Калвін Філліпс залишить склад команди в зимове трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 28-річний англієць не вписується в плани головного тренера Хосепа Гвардіоли, який раніше заявляв, що це питання не вирішене.

Також поки не уточнюється, чи це буде повноцінний трансфер чи орендна угода.

Нагадаємо, Філліпс перебрався до Сіті з Лідса за 49 мільйонів євро минулого року.

Цього сезону Калвін провів дев'ять поєдинків, у яких забив один гол, відігравши на полі 306 хвилин.