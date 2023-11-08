Італія

Туринці шукають більш атакувального гравця.

Журналіст Фабріціо Романо заявляє, що англійський опорний півзахисник Манчестер Сіті Калвін Філліпс все ж не є основною трансферною ціллю туринського Ювентуса на зимове трансферне вікно.

Раніше повідомлялося, що італійський клуб хоче підписати 27-річного гравця у січні. Проте, наразі він не є пріоритетною ціллю. За даними Романо, туринці шукають більш атакувального півзахисника.

Зокрема, новим підписанням Ювентуса на таку позицію могли б стати Георгій Судаков з донецького Шахтаря, Лазар Самарджич з Удінезе або Пйотр Зелінські з Наполі.