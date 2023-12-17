Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 16 грудня 2023 року, 19:30.
Бернлі — Евертон, Getty Images
17 грудня 2023, 08:15
У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон у виїзному поєдинку обіграв Бернлі.
Команда Шона Дайча цього разу здивувала футбольну спільноту двома швидкими м’ячами до завершення половини першого тайму, за рахунок чого фактично вирішив усі питання в протистоянні.
У подальшому "іриски" майстерно тримали контроль над грою й, не дивлячись на тиск суперників, утримали комфортний для себе результат.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бернлі — Евертон у 17 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Бернлі — Евертон 0:2
Голи: Онана (19), Кін (25).
Бернлі: Траффорд — Вітіньо (Редмонд, 87), О'Ши, Байєр, Делькруа (Аль-Дахіль, 70) — Ларсен (Бенсн, 82), Берге, Браунгілл, Одобер (Трезор, 87) — Родрігес (Фостер, 46), Амдуні.
Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Тарковскі, Кін, Годфрі — Гаррісон, Онана, Гарнер, Макніл — Дукуре (Доббін, 46) — Калверт-Льюїн (Бету, 82).
Попередження: Гарнер (82).