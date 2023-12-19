Англія

Прогноз Жозе Моурінью.

Наставник Роми Жозе Моурінью прокоментував чемпіонські перегони в АПЛ.

"Я б оцінив шанси Ман Сіті у 51 відсоток, а Ліверпуля – у 49 відсотків.

Арсенал? Залишу осторонь тему суперництва: чесно кажучи, я хотів би, щоб вони перемогли.

Звичайно, Челсі та «Ман Юнайтед» не виграють. Щодо цих трьох команд, я був би радий, якби чемпіоном став Арсенал. Я був би справді радий, якби вони зламали тенденцію. Але у Манчестер Сіті є два склади", - сказав португалець.

Після 17 турів Арсенал на вершині турнірної таблиці АПЛ — у "канонірів" 39 очок, Ліверпуль — другий з 38 очками, стільки ж в Астон Вілли. Манчестер Сіті замикає топ-4 з 34 пунктами.