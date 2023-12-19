Англія

Клуб отримав покарання за поведінку гравців.

Манчестер Сіті оштрафований на 120 тисяч фунтів стерлінгів за поведінку гравців під час матчу АПЛ проти Тоттенгема (3:3).

Нагадаємо, на останніх хвилинах арбітр Саймон Гупер прийняв дивне рішення і зупинив гру, коли Гріліша вивели на ворота "шпор". Хоча перед цим суддя показав, що можна грати. Таке рішення викликало бурю емоцій у гравців Сіті. Вони оточили арбітра та вимагали пояснень.

Футбольна асоціація два тижні тому висунула обвинувачення команді: "За недотримання правил". Невдовзі після цього клуб визнав, що їхні гравці поводилися неправильно.

"ФК Манчестер Сіті"оштрафований на 120 000 фунтів стерлінгів після того, як гравці клубу оточили офіційного представника матчу АПЛ проти Тоттенгема, який відбувся 3 грудня. Незалежна регуляторна комісія наклала санкцію після слухання", — йдеться у заяві ФА.

Раніше повідомлялось, що Де Брюйне повернувся до тренувань із Манчестер Сіті.