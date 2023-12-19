31-річний австрієць зазнав серйозного пошкодження у матчі проти Вільярреала.
Давід Алаба, Getty Images
19 грудня 2023, 09:55
Мадридський Реал не планує підписувати нового захисника на заміну травмованому Давіду Алабі, повідомляє Marca.
Нагадаємо, 31-річний австрієць травмувався у матчі Ла Ліги проти Вільярреала (4:1), після чого у нього діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна.
За інформацією джерела, плани керівництва "вершкових" не змінилися – клуб не збирається підписувати новачків, незважаючи на травми Алаби та Едера Мілітао.
Реал сподівається, що Антоніо Рюдігер та Начо впораються з навантаженнями, а в разі чого їх зможе підмінити Орельєн Чуамені.
У нинішньому сезоні Алаба провів 17 матчів, у яких віддав два асисти.