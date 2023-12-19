Іспанія

31-річний австрієць зазнав серйозного пошкодження у матчі проти Вільярреала.

Мадридський Реал не планує підписувати нового захисника на заміну травмованому Давіду Алабі, повідомляє Marca.

Нагадаємо, 31-річний австрієць травмувався у матчі Ла Ліги проти Вільярреала (4:1), після чого у нього діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

За інформацією джерела, плани керівництва "вершкових" не змінилися – клуб не збирається підписувати новачків, незважаючи на травми Алаби та Едера Мілітао.

Реал сподівається, що Антоніо Рюдігер та Начо впораються з навантаженнями, а в разі чого їх зможе підмінити Орельєн Чуамені.

У нинішньому сезоні Алаба провів 17 матчів, у яких віддав два асисти.