Англія

Нідерландець довірив капітанську пов'язку шотландському гравцеві.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг розповів, чому довірив капітанську пов'язку Скотту Мактомінею у грі з Ліверпулем (0:0).

"Він – один із прикладів того, що означає грати за Манчестер Юнайтед, грати з цією емблемою на серці.

Впевнений, що він стане комунікатором та прикладом пристрасті та бажання", — цитує тренера Mirror.

Цього сезону, Скотт Мактоміней зіграв за Манчестер Юнайтед 18 матчів, забив шість голів та віддав одну гольову передачу.