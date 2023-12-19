Іспанія

Українець травмований.

Вінгер Жирони Віктор Циганков продовжує відновлюватись після того, як відчув дискомфорт у нозі, який посилився на тренуванні 15 грудня.

Як повідомляє Marca, в клубі не розраховують на Віктора в матчі проти Бетіса, який відбудеться 21 грудня, оскільки до поєдинку залишилось занадто мало часу і футболіст не встигне відновитись.

Нагадаємо, колишній капітан київського Динамо зіграв у 14 матчах чемпіонату, забивши та віддававши гольові передачі по три рази.

Раніше повідомлялось, що Циганков — серед п’ятірки найкращих у Ла Лізі за очікуваними асистами в середньому за гру.