Українець травмований.
ВІКТОР ЦИГАНКОВ, GETTY IMAGES
19 грудня 2023, 15:10
Вінгер Жирони Віктор Циганков продовжує відновлюватись після того, як відчув дискомфорт у нозі, який посилився на тренуванні 15 грудня.
Як повідомляє Marca, в клубі не розраховують на Віктора в матчі проти Бетіса, який відбудеться 21 грудня, оскільки до поєдинку залишилось занадто мало часу і футболіст не встигне відновитись.
Нагадаємо, колишній капітан київського Динамо зіграв у 14 матчах чемпіонату, забивши та віддававши гольові передачі по три рази.
Раніше повідомлялось, що Циганков — серед п’ятірки найкращих у Ла Лізі за очікуваними асистами в середньому за гру.