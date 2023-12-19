Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Прімера наближається до екватора. Реал здобув впевнену перемогу, а Барселона лише зіграла внічию.

Результати туру

Барселона не змогла переграти Валенсію у виїзному матчі

Хаві довелося зіткнутися з критикою ЗМІ перед матчем проти Валенсії. Він не приховував свого розчарування всією ситуацією. Однак він мав усвідомити, що будь-які подальші помилки можуть коштувати йому роботи. Алехандро Бальде повернувся в стартовий склад, а це означало, що Жоау Канселу перевели на позицію правого захисника. Жюль Кунде та Рональд Араухо грали в центрі у захисті. Крім цього, не обійшлося без сюрпризів. Ілкай Гюндоган, Френкі де Йонг і Педрі склали тріо в півзахисті, Жоау Феліш і Рафінья зіграли на флангах, а Роберт Левандовські зіграв у центрі атаки.

У нинішньому сезоні Барселона мала численні проблеми з концентрацією на початку матчів. Даний матч практично нічим не відрізнявся, оскільки Валенсія мала золоту можливість на другій хвилині завдяки некомпетентності гостей. Швидке вкидання дозволило Роману Яремчуку отримати можливість пробити. Іньякі Пенья вибрав правильну позицію у воротах та дотягнувся до м'яча. Наступні хвилини були дуже рівними, з невеликою перевагою господарів, які грали значно швидше. Тим часом Роберт Левандовські на 18-ій хвилині він нарешті влучив у ворота, але багато проблем голкіперу Валенсії не доставив.

На 28-ій хвилині Ілкай Гюндоган віддав чудовий пас на польського форварда, який відразу пробив, але не зміг переграти Георгі Мамардашвілі. Педрі добре пробив з кількох метрів, але м'яч пролетів вище поперечини. Барселона старалася, однак, вона не використала жодного з моментів, і перші 45 хвилин завершилися нульовою нічиєю.

Після перерви на 52-ій хвилині Канселу зробив чудовий пас у штрафний майданчик на Гюндогана, який, однак, не влучив у ворота. Нарешті, на 55-ій хвилині Рафінья зробив чудовий навіс і віддав м’яч на Феліша, який завершив формальності, забивши у порожні ворота. Хаві міг зітхнути з полегшенням. Тим часом Барселона продовжувала атакувати. Валенсія відповіла своїм моментом завдяки Уго Гільямону і зрівняла рахунок.

Хаві відреагував і випустив на поле Феррана Торреса замість Феліша. Іспанець одразу мав чудову нагоду після чудового навісу, але удар відбувся прямо у воротаря Валенсії. На 82-ій хвилині Ферран зробив чудовий пас на Рафінью, який мав перед собою лише Мамардашвілі і реалізувати непоганий момент не зміг. Барселона активно йшла вперед, але не змогла забити другий гол. Ситуація не дуже вдала для чемпіона Іспанії. Його конкуренти поступово починають оформлювати відрив у таблиці.

Реал не мав проблем із Вільярреалом

Карло Анчелотті після матчу з Бетісом сказав, що задоволений грою своєї команди. У поєдинку проти Вільярреала він не зробив жодної зміни в порівнянні з матчем в Андалусії, але результат був набагато кращим. Опонент був як мінімум на два класи гірший.

Реал не дозволяв Вільярреалу багато чого протягом усього матчу. Пропущений гол був скоріше невеличкою випадковістю, адже мадридський колектив працював на якісному рівні.

Також активними, як майже завжди, були Джуд Беллінгем, Родріго і Браїм Діас. Кожен з них відзначився голом, вдалося забити й Луці Модричу, який провів непоганий матч. Хорват показав, мабуть, найкращу гру в цьому сезоні. І справа не в голі та результативній передачі, а в тому, яке шоу він подарував вболівальникам, партнерам і опонентам. Окремо варто відзначити Лукаса Васкеса, який взяв участь у першому голі та асистував у випадку з другим.

Однак є достатньо неприємна новина. Давід Алаба отримав дуже серйозну травму і залишив поле за допомогою фізіотерапевтів ще в першому таймі. Вся ситуація виглядала дуже небезпечною. Центральний захисник отримав пошкодження хрестоподібних зв'язок, отже навряд чи зіграє цього сезону.

У Реалі дедалі більше людей не мають можливості грати у команді. Єдині гравці, які залишилися на лаві запасних без врахування тих, хто вийшов на поле, це Вінісіус Тобіас і Ніко Пас, гравці поза першою командою.

Коротко про інші матчі туру:

Осасуна змогла переграти Райо Вальєкано (1:0). Вдалося забити у доданий час до другого тайму.

Сельта вдома переграла Гранаду (1:0). У першому таймі господарі поля виглядали набагато краще за гостей, що підтвердилося голом Ларсена на 20-й хвилині. У другій половині матчу Гранада перехопила ініціативу, але підопічні Рафаеля Бенітеса не дозволили їм зрівняти рахунок, навіть не зважаючи на пряме вилучення Аспаса ближче до завершення поєдинку. Таким чином, Сельта перервала свою серію з 12 матчів без перемог у Ла Лізі, тоді як Гранада продовжила свою до 14 зустрічей.

Атлетік зміг обіграти Атлетіко (2:0). У першому таймі Атлетік домінував, але порадувати своїх вболівальників голами не зумів. Можливістю відкрити рахунок у матчі не скористався Сансет, не реалізувавши пенальті. У другій половині зустрічі "матрацники" намагалися перехопити ініціативу, але не були на це спроможні. Господарі поля використали свої можливості, відправивши у ворота Атлетіко два м'ячі. Ніякої відповіді з боку гостей не було.

Хетафе переграв Севілью у виїзному матчі (3:0). Гості досить швидко вийшли вперед завдяки реалізованому Майоралем пенальті. Для нападника Хетафе цей гол став вже 10-м у цьому сезоні. Більше результативних ударів має тільки Беллінгем із мадридського Реала (12). Подвоїти перевагу гостей зумів Мата, якому асистував Грінвуд. У другій половині гри Севілья не зуміла перехопити ініціативу, пропустивши ще один м'яч. У воротах Дмітровича відзначився Грінвуд, також реалізувавши пенальті. Його гол на 80-й хвилині став останнім у цьому матчі.

Альмерія зіграла нульову нічию з Мальоркою (0:0). Мальорка очікувано виглядала впевненіше за Альмерію, але скористатися своїми моментами не зуміла, поділивши очки з повним аутсайдером турніру.

Реал Сосьєдад не зміг обіграти Бетіс (0:0). Реал Сосьєдад і Бетіс за досить рівної гри не зуміли виявити сильнішого. Команди теж не порадували глядачів результативними ударами.

Лас-Пальмас вдома не переграв Кадіс (1:1). Команди обмінялися голами, а поєдинок так і завершився нічиєю.

Жирона вдома переграла Алавес (3:0). Баски приїхали на цю гру суто захищатись, щодо чого можна було зробити висновки за підсумками першого тайму. У той самий час Жирона знову мала проблеми з підтриманням постійної напруги біля чужого штрафного, тож матч видавався розподіленим на окремі інтервали. Але одне було незмінним — господарі переважали суперників за всіма показниками.

І, зрештою, усі ці переведення з флангів до штрафного таки почали давати результат команді Мічела. На 23 хвилині Довбику в центрі штрафного пощастило з відскоком від воротаря, який парирував перед собою постріл Коуту з правого флангу в дальній кут. Артем зіграв на добиванні, забив черговий м’яч у Ла Лізі, а його команда отримала необхідну впевненість у обраній тактиці.

А в другому таймі Артему Довбику довірили пробити з пенальті, а той настільки впевнено поцілив низом у центр воріт, що стало аж трохи холодно. В підсумку, достатньо впевнений тріумф.

Цікаві факти та статистика

Дриблінг

Інша статистика

Найкращий гол 17-го туру Прімери

Йорген Странд Ларсен (Сельта)

Ніко Вільямс (Атлетік Більбао)

Уго Гільямон (Валенсія)

Найкращий гравець 17-го туру Прімери

Артем Довбик (Жирона) — дубль у ворота Алавеса

Символічна збірна 17-го туру Прімери

Таблиця

Розклад наступного туру Прімери