Ліга Європи

Шахтар вже готується до протистояння з французами.

Вінгер Шахтаря Олександр Зубков прокоментував жеребкування стикового раунду Ліги Європи. Нагадаємо, що "гірники" зіграють з Марселем.

"Декілька наших гравців говорили, що хочуть у суперники Марсель. Ну, будемо розпитувати в Руслана Маліновського про цю команду й готуватимемося", - цитує гравця офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, матчі між Шахтарем та Марселем пройдуть 15 та 22 лютого.

На Football.ua доступні повні результати жеребкування стикових матчів Ліги Європи.