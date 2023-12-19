Англія

Жозе згадав період кар'єри в Манчестері.

Наставник Роми Жозе Моурінью згадав свій період у Манчестер Юнайтед та результати команди при ньому.

"Я ні про що не шкодую, тому що я віддав усе і зробив максимум. Я люблю клуб, я люблю вболівальників, історія клубу – це те, що потрібно поважати та цінувати.

Друге місце в АПЛ зі мною — все ще найкращий результат після Фергюсона, Ліга Європи — як і раніше, найбільше досягнення клубу за останні 10 років або близько того. Я зробив усе, що міг, і не в моєму характері повертатися і говорити про це – мені подобається говорити про те, що було в минулому.

Але в клубі все ще є люди – я маю на увазі деяких гравців, але не тільки їх – після кількох місяців з якими неможливо досягти успіху", - розповів менеджер Роми в подкасті Obi One.

Моурінью очолював МЮ з 2016 по 2018 рік. Він виграв Лігу Європи, Кубок Футбольної Ліги та Суперкубок Англії.