Англія

Півзахисник Челсі підтримав суперника, який припустився результативної помилки.

Лондонський Челсі напередодні на власному полі обіграв Ньюкасл у чвертьфінальному матчі Кубка англійської ліги.

Челсі — Ньюкасл 1:1 (4:2 — пен.) Відео голів та огляд матчу Кубка англійської ліги

Рятівний для "синіх" м’яч під завісу основного часу забив український нападник Михайло Мудрик, після чого гра майже одразу перейшла в серію післяматчевих пенальті, у якій успіх святкували господарі поля.

Гол Мудрика, більшою мірою, став наслідком результативної помилки флангового захисника "сорок" Кірана Тріпп’єра, яка для нього стала вже геть не першою в поточному сезоні.

Після завершення гри Мудрик вирішив підтримати суперника, розмістивши в одній із своїх соціальних мереж повідомлення наступного змісту:

"Кіране, хочу тобі побажати залишатись сильним. Інколи лайно трапляється, проте я вважаю, що ти — дуже сильний гравець, незважаючи ні на що", — заявив український виконавець.

Жеребкування наступного раунду Кубка англійської ліги відбудеться ввечері 20 грудня.