Англія

Керманич Челсі прокоментував перемогу над Ньюкаслом.

Напередодні лондонський Челсі на власному полі обіграв Ньюкасл у чвертьфінальному матчі Кубка англійської ліги.

Челсі — Ньюкасл 1:1 (4:2 — пен.) Відео голів та огляд матчу Кубка англійської ліги

Головний тренер "пенсіонерів" Маурісіо Почеттіно після завершення гри прокоментував події на футбольному полі.

"Це була дійсно хороша гра. Ми вимушено страждали через те, що пропустили, бо цей гол став результатом нашої помилки в захисті.

У перерві я сказав гравцям, щоб вони вірили в себе до останнього. Рятівний гол Мудрика став можливим тому, що ми повірили в себе.

Іноді у футболі потрібно трохи везіння, і воно нас спіткало цього разу. Треба віддати належне гравцям, тому що вони були фантастичними. Ми дуже щасливі від виходу до наступного раунду. Уболівальники та клуб заслуговують на ці відчуття.

Цей успіх має стати для нас великою мотивацією на майбутнє. Уже з нетерпінням чекаємо на завтрашнє жеребкування.

Енцо попросив перед грою залишитись у запасі, тому що він трохи прихворів. У нього були деякі проблеми із шлунком. Він старався їх подолати вчасно, бо хотів зіграти. Але в нас справи пішли не дуже добре, тому йому довелося вийти на поле за ходом гри.

Заміна Колвілла? Мені здалось, що він трохи втомився, і ми хотіли випустити на поле більш атакувальних гравців, таких як Мало Гюсто, щоб забезпечити більше руху на флангах.

Такі ігри, як сьогодні, та шлях, який ми вже подолали, важливі для розвитку команди. Це теж саме, що й ігри, коли тобі не вдається грати добре. І те, і інше дійсно важливо для цієї команди, щоб розвиватись і вдосконалюватись.

Коли ви бачите всю команду, включаючи гравців, які були травмовані, але все одного хотіли розділити радість із іншими в центрі поля, здається, що ми — здоровий колектив із гравців, яким потрібен лише час.

Наша відповідальність полягає в тому, щоб направляти їх і створювати платформу для їхнього справжнього вдосконалення. Із часом ми створимо дуже хорошу команду, яка зможе конкурувати з іншими, посилювати конкуренцію всередині себе й бути на тому місці, на якому повинен бути Челсі", — заявив аргентинський виконавець.

Наступний матч лондонський Челсі проведе в гостях у Вулвергемптона в рамках Прем’єр-ліги.