Англія

Рада АПЛ вирішила долю поєдинку 17 туру.

Рада англійської Прем'єр-ліги вирішила, що матч Борнмут — Лутон Таун, який було перервано через зупинку серця капітана гостей Тома Лок'єра, повністю переграють, передає офіційний сайт АПЛ.

Гру буде перенесено, а дата її проведення остаточно підтвердиться після консультацій зі сторонами. Рішення перервати матч на 59-й хвилині було прийнято колегіально між його офіційним особами, гравцями, головними тренерами та Прем'єр-лігою.

Нагадаємо, що під час поєдинку Борнмут — Лутон Таун знепритомнів валлійський захисник гостей Том Лок'єр. Медичний персонал клубу підтвердив, що він пережив зупинку серця.