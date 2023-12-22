Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 21 грудня 2023 року, 22:00.
Крістал Пелес – Брайтон, Getty Images
22 грудня 2023, 09:45
У матчі 18 туру англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелас на своєму полі поділив очки з Брайтоном (1:1).
На гол господарів поля у виконанні Джордана Аю у компенсований час першого тайму, гості відповіли влучним ударом Денні Велбека наприкінці другого тайму.
До вашої уваги відео кращих моментів Крістал Пелес — Брайтон в англійській Прем'єр-лізі-2023/24:
Крістал Пелес – Брайтон 1:1
Голи: Айю, 45+1 — Велбек, 82.
Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн, Андерсон, Геї, Мітчелл — Лерма, Річардс, Г'юз (Озо, 59) — Олісе, Матета, Айю (Езе, 70).
Брайтон: Вербрюгген — Гіншелвуд (Лаллана, 75), ван Геке, Данк, Ігор — Балеба (Буонанотте, 46), Гілмор — Адінгра (Велбек, 46), Гросс, Мітома (Модер, 83) — Педро.
Попередження: Матета, Г'юз, Мітчелл, Езе, Гендерсон — Балеба, Ігор.