Англія

На Селхерст Парк в Лондоні зафіксована нічия — 1:1.

У 18-му турі чемпіонату Англії Крістал Пелес приймав на своєму стадіоні Брайтон. Обидві команди підходили до поєдинку не в найкращій формі: господарі не перемагали вже шість матчів поспіль, тоді як їхній суперник не знав смаку перемог в останніх двох матчах.

Господарі відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Пресинг приніс свої плоди. Пелес перехопили м'яч біля карного майданчика суперника. Олісе виконав навіс на Аю, якому залишилось лише влучно пробити головою з близької відстані. Ганець не підвів — 1:0.

Гості відігрались у другій половині зустрічі. Навісна передача Грооса знайшла голову Велбека. Екснападник МЮ пробив по недосяжній для Гендерсона траєкторії — 1:1.

Наприкінці зустрічі у Брайтона був золотий шанс для того, щоб вирвати перемогу після помилки Гендерсона, але рахунок матчу залишився незмінним.

Брайтон набрав 27 балів та потіснив Вест Гем з 8-го місця. Крістал Пелес з 18-ма очками на 15-ій сходинці.

В наступному турі Пелес гратиме проти Челсі на Стемфорд Брідж, Брайтон прийматиме Тоттенгем.